В Театре имени Ленсовета рассказали о состоянии Боярского после ушиба

В пятницу в театре имени Ленсовета рассказали, что Боярский в связи с болезнью не будет участвовать в спектакле «Ромео и Джульетта», где он играет герцога Эскала, и вместо этого его голос прозвучит в записи. В сообщении отмечалось, что состояние здоровья артиста не вызывает опасений. Позже РИА Новости уточнили в театре, что артист получил небольшой ушиб, оступившись на сцене, подозрение на перелом ребер не подтвердилось.