В Театре имени Ленсовета рассказали о состоянии Боярского после ушиба

С. -ПЕТЕРБУРГ, 19 апр — РИА Новости. Народный артист РСФСР Михаил Боярский, который получил ушиб, оступившись на сцене, и в пятницу пропустил спектакль, чувствует себя хорошо и может скоро вернуться к работе, сообщили РИА Новости в театре имени Ленсовета.
В пятницу в театре имени Ленсовета рассказали, что Боярский в связи с болезнью не будет участвовать в спектакле «Ромео и Джульетта», где он играет герцога Эскала, и вместо этого его голос прозвучит в записи. В сообщении отмечалось, что состояние здоровья артиста не вызывает опасений. Позже РИА Новости уточнили в театре, что артист получил небольшой ушиб, оступившись на сцене, подозрение на перелом ребер не подтвердилось.
«Пока Михаил Сергеевич остается в больнице. Он чувствует себя нормально, ему просто нужен покой. Театр надеется, что в скором времени Михаил Сергеевич поправится и вернется к работе», — сказала собеседница агентства.
Источник не стала называть конкретных дат выписки артиста, но добавила, что ближайший спектакль с его участием состоится в театре имени Ленсовета 27 апреля, следующий — 29 апреля.
Боярский в качестве приглашенного артиста играет в трех спектаклях театра имени Ленсовета: «В этом милом старом доме», «Ромео и Джульетта» и «Театральный роман».