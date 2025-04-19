Рядом с будущим аэропортом «Омск-Федоровка» обновят окружную дорогу

До конца 2025 года проектная документация на аэропорт «Омск-Федоровка» должна пройти экспертизу. Об этом рассказал 19 апреля глава региона Виталий Хоценко.
«Предусматривается реконструкция окружной дороги на участке “Федоровка — Александровка” со строительством кольцевой развязки. Кроме того, разрабатывается проектно-сметная документация на строительство автомобильной дороги от улицы Раздольной до улицы 1-й Заречной с мостовым переходом через реку Омь в Омске», — поделился губернатор.
Он назвал будущий аэропорт долгожданным и напомнил, что возведение значимого для региона инфраструктурного объекта стартует в 2026 году.