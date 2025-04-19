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Самарского певца Шарлота исключили из списка террористов и экстремистов

Эдуард Шарлот больше не числится в реестре террористов и экстремистов.

Источник: Комсомольская правда

Популярного исполнителя из Самары Эдуарда Шарлота исключили из списка террористов и экстремистов. Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) убрала фамилию певца из реестра.

15 апреля 2025 года в Нижегородском суде прошло рассмотрение апелляции артиста на раннее вынесенное решение. Напомним, Шарлота осудили на 5,5 лет колонии-поселения за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих.

Из перечня террористов и экстремистов, помимо Шарлота, были исключены еще пять физических лиц.