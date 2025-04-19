Часть Стрелки в Нижнем Новгороде перекроют на полтора месяца

Согласно информации дептранса, проезд будет закрыт с 6:00 21 апреля до 23:59 27 мая. Ограничения затронут участок от дома № 18 по улице Стрелка до пересечения с улицей Совнаркомовской. Для объезда зоны работ автомобилистам предлагается использовать прилегающие улицы.
Специалисты советуют водителям заранее ознакомиться с изменениями в организации движения, обращать внимание на дорожные указатели и соблюдать осторожность при проезде вблизи строительной зоны.
Ранее сообщалось, что на улице Бекетова в Нижнем Новгороде открыли еще один участок дороги после реконструкции трамвайной сети. Также напомним, что из-за Пасхи 20 апреля в областном центре изменится схема движения в центре. Также изменится ряд маршрутов.