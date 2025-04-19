Вильфанд рассказал о погоде в Западной Сибири, нетипичной для конца апреля

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Ночные заморозки, мокрый снег и усиление ветра прогнозируются на юге Западной Сибири в ближайшие дни, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Очень холодная погода в ближайшие дни, включая пасхальные, в густонаселённых районах азиатской части страны. Это Омская, Томская, Новосибирская, Кемеровская области, Алтай, юг Красноярского края. Там отрицательная температура ночью, осадки в виде дождя и мокрого снега и даже снега, усиление ветра до 20 метров в секунду, а в некоторых регионах — до 25 метров в секунду», — сказал Вильфанд.
По его словам, в Иркутской области ожидается метель с ветром до 27 метров в секунду.
Синоптик отметил, что температура на юге Сибири в эти дни будет на 4−8 градусов ниже нормы.