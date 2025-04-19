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На Московском шоссе в Самаре 10-летний пешеход попал под колеса автомобиля

18 апреля, около 17:55 в Октябрьском районе Самары Lada Granta двигалась по Московскому шоссе в районе дома № 5А и наехала на 10-летнего мальчика не сумев предовтратить наезд.

18 апреля, около 17:55 в Октябрьском районе Самары Lada Granta двигалась по Московскому шоссе в районе дома № 5А и наехала на 10-летнего мальчика не сумев предовтратить наезд. Ребенок получил травмы, его доставили в больницу. Госавтоинспекция уже начала проверку, чтобы установить все обстоятельства аварии.

Как выяснили полицейские, водитель легковушки не смог среагировать на ребенка, и поэтому произошла авария.

Ранее «МК в Самаре» сообщал о том, что в Самаре стартовал капитальный ремонт трамвайных путей в Постниковом овраге.

Также стало известно о том, что А. Сухой и П. Кукуян рассудят игры тольяттинского «Акрона» и самарских «Крыльев».