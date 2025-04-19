Пасха 2025: Как отметить Светлое Христово Воскресение в Петербурге?

Сложность заключается в затраченном на готовку времени — это около 13 часов. Сначала главный ингредиент — творог — нужно оставить на пять часов завернутым в марлю под прессом, чтобы избавить его от жидкости. Затем, смешав желтки и сливки и сливочное масло с ванильным сахаром, добавить все составляющие в творог. Не забудьте про изюм. Готовую смесь необходимо выложить в пасочницу и оставить в холодильнике на ночь.