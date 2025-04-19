Пасха 2025: Как отметить Светлое Христово Воскресение в Петербурге?

20 апреля наступает важнейший православный праздник — Пасха. Она традиционно отмечается в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния после дня равноденствия 21 марта.
Стоит отметить, что в этом году православная и католическая Пасхи совпали по датам, а это бывает редко — примерно раз в 10 лет.
spb.aif.ru рассказывает, в каких храмах петербуржцы смогут отметить светлый праздник в этом году, какие традиционные блюда предложить гостям и как правильно праздновать воскресение Христа.
Яйца, кулич и воскрешение.
Пасха напоминает всем православным о победе жизни над смертью, борьбе добра со злом, освобождении от грехов, так как сын Господень Иисус воскрес после распятия на кресте. В Евангелиях упоминается, что Христос был убит в пятницу, похоронен в пещере в субботу, а в воскресенье воскрес.
Символизм Пасхи говорит верующим о прощении, любви и силе веры. И сразу вспоминаются символы светлого праздника — яйца и куличи. Традиция раскрашивать яйца, дарить их близким, печь куличи присутствует как у православных, так и католиков. Эти два атрибута прочно увязаны с самой сутью Пасхи, напоминая о возрождении жизни.
Помимо этого, в день воскрешения Христа также принято проводить больше времени со своими друзьями и семьей, прощать им обиды и радоваться вместе с ними, принимая участие в различных ярмарках и празднованиях.
Где можно помолиться и освятить яйца и куличи?
Неотъемлемой частью Пасхи являются праздничные службы в церкви. Традиционно богослужения проходят в ночь с субботы на воскресенье и весь следующий день.
Троице-Измайловский собор: 19 апреля, 23:15 — полунощница, 23:45 — крестный ход; 20 апреля, 00:00 — пасхальная утреня, литургия, 10:00 — пасхальная литургия, 17:00 — пасхальная вечерня.
Свято-Троицкий собор: 19 апреля, 23:30 — полунощница, утреня, крестный ход; 20 апреля, 00:00 — литургия, 09:40 — часы, 10:00 — литургия, 17:00 — Великая вечерня.
Исаакиевский собор: 19 апреля, 22:00 — полунощница, 23:00 — Светлое Христово Воскресение, 23:30 — крестный ход, пасхальная утреня, Божественная литургия; 20 апреля, 08:00 — Пасха Христова, Божественная литургия; 16:45 — Великая вечерня.
Сампсониевский собор: 19 апреля, 23:00 — полунощница; 20 апреля, 00:00 — пасхальная заутреня, литургия, 10:00 — поздняя литургия, 17:00 — Великая вечерня.
Николо-Богоявленский морской собор: 19 апреля, 23:20 — пасхальная полунощница; 20 апреля, 00:00 — крестный ход, пасхальная утреня, пасхальные часы, Божественная литургия, 08:50 — пасхальные часы, Божественная литургия, 17:00 — Великая вечерня.
Собор апостола Андрея Первозванного: 19 апреля, 23:15 — пасхальная полунощница, 23:45 — крестный ход; 20 апреля, 00:00 — пасхальная заутреня, Божественная литургия, 10:00 — Божественная литургия, крестный ход, 18:00 — пасхальная вечерня.
Храм Николая Чудотворца: 19 апреля, 23:15 — полунощница; 20 апреля, 00:00 — крестный ход, пасхальная утреня, Божественная литургия, 15:00 — пасхальная вечерня.
Храм Преображения Господня: 19 апреля, 23:30 — полунощница, 23:55 — крестный ход; 20 апреля, 00:00 — пасхальная утреня, литургия, 09:00 — благословение на причастие, пасхальные часы, 10:00 — литургия, крестный ход, 17:00 — пасхальная вечерня.
Никольский Морской собор: 19 апреля, 23:30 — полунощница; 20 апреля, 00:00 — утреня и Божественная литургия св. Иоанна Златоуста, 10:00 — Божественная литургия св. Иоанна Златоуста, 18:00 — Великая вечерня.
Также всю неделю после Пасхи утренняя литургия в соборах и церквях будет завершаться крестным ходом вокруг храма.
Страстная неделя: что можно и нельзя.
В субботу, 19 апреля, заканчивается Страстная неделя Великого поста. В этом году она пришлась на
В понедельник состоялась исповедь Христа в храме;
Во вторник он рассказывал людям о будущем, призывал их любить ближнего своего;
В среду Иуда вступил в сговор с первосвященниками;
В четверг состоялась Тайная вечеря, где Иисус учредил таинство Евхаристии;
В пятницу он был арестован, осужден и распят на кресте;
В субботу Мессию захоронили в пещере;
В воскресенье он восстал из мертвых.
Традиционные блюда к Пасхе.
Помимо кулича и крашеных яиц есть и другие традиционные блюда, которые можно подать к столу в воскресенье. Одним из них является творожная Пасха. Это знакомое с детства угощение является неотъемлемой частью праздничного стола, несмотря на свое непростое приготовление.
Сложность заключается в затраченном на готовку времени — это около 13 часов. Сначала главный ингредиент — творог — нужно оставить на пять часов завернутым в марлю под прессом, чтобы избавить его от жидкости. Затем, смешав желтки и сливки и сливочное масло с ванильным сахаром, добавить все составляющие в творог. Не забудьте про изюм. Готовую смесь необходимо выложить в пасочницу и оставить в холодильнике на ночь.
Для тех, кому хочется приготовить что-то посложнее и удивить гостей, мы предлагаем рецепт пасхального венка. Это выпечка, которая специально используется, как подставка под крашеные яйца, чтобы гости могли любоваться красивым и интересным декором на столе, попутно перекусывая.
Для приготовления венка подойдет рецепт любого дрожжевого теста, но с небольшим отличием. В такую выпечку традиционно стоит добавлять изюм, сушеную клюкву или грецкие орехи. После приготовления из получившейся массы нужно сплести венок с небольшими выемками для яиц и отправить в духовку. Получившееся блюдо будет органично смотреться на праздничном столе, особенно, если сверху добавить традиционную глазурь и посыпку.
Несмотря на то, что ключевым символом Пасхи все привыкли считать кулич, не стоит забывать, что это блюдо появилось лишь в XIX веке. До него была распространена «сладкая бабка». По сути это почти то же самое, что и традиционный кулич, но некоторые составляющие и форма выпечки отличаются.
«Сладкая бабка» готовится с использованием корицы и коричневого сахара, а после тесто с изюмом сворачивают в рулетик, разрезают по шву и скручивают в спираль, чтобы получить подобие праздничного венка.
Сколько стоит продуктовый набор в этом году.
К сожалению, светлый праздник не останавливает рост цен, поэтому в этом году петербуржцам придется заплатить на 20% больше, чтобы закупиться необходимыми товарами к Пасхе. По данным Росстата, стоимость полного продуктового набора в 2025 году составит 3229 рублей, хотя еще в прошлом году эта сумма не превышала 2613 рубля.
При этом рост стоимости пасхальной корзины наблюдается несмотря на то, что федеральная антимонопольная служба уже неоднократно обращалась к поставщикам тех или иных товаров, а также к крупным торговым сетям с требованием, что бы те не повышали цены на необходимые товары.