Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В день Пасхи ожидается до плюс 26 градусов, местами в Беларуси пройдут дожди

На Пасху погода будет теплой, а дожди пройдут в некоторых районах Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

В воскресенье 20 апреля, в день Пасхи, в Беларуси ожидается переменная облачность, сообщает pogoda.by.

Местами пройдут кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер будет южный умеренный, при грозах порывистый. Ночью температура будет в пределах +7..+13, а максимальная днем +20..+26.

Кстати, белорусы смогут освятить куличи и яйца на Пасху 19 и 20 апреля в храмах страны.

Ранее мы писали, что этнолог объяснила, почему нельзя работать в праздники по традициям белорусов и какие дни считались самыми опасными: «Страшная неделя», Чудо со знаком «минус» и гадюки на пути «ў вырай».

Прочитайте, про драмы жизни и удары судьбы ученого-изобретателя Павла Кобеко из белорусского Мстиславля: был уборщиком, но его слушал «отец» атомной бомбы, а еще рассчитал скорость машин на Дороге жизни.

Еще эксперт объяснила, какие привилегии на жилье имеют молодые семьи в Беларуси.