В день Пасхи ожидается до плюс 26 градусов, местами в Беларуси пройдут дожди

В воскресенье 20 апреля, в день Пасхи, в Беларуси ожидается переменная облачность, сообщает pogoda.by.
Местами пройдут кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер будет южный умеренный, при грозах порывистый. Ночью температура будет в пределах +7..+13, а максимальная днем +20..+26.
Кстати, белорусы смогут освятить куличи и яйца на Пасху 19 и 20 апреля в храмах страны.
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