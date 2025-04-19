В Омске открыли мемориальную доску в честь ветерана «Смерш»

В преддверии 80-летнего юбилея Великой Победы, 19 апреля, в Омске появилась новая мемориальная доска. Ее открыли в 16-м Военном городке в честь ветерана Великой Отечественной войны Николая Спиридовича. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.
«На здании управления ФСБ России по 33-й ракетной армии установили мемориальную доску в честь ветерана “Смерш”. В торжественной церемонии участвовали представители правительства и Законодательного собрания Омской области, администрации Омска и горсовета, руководители силовых структур, сотрудники и ветераны органов госбезопасности, военнослужащие омского гарнизона», — говорится в сообщении.
Фото Владимир Казионов.
Николай Спиридович родился в 1920 году. Ему пришлось сражаться с немцами уже в первый период ВОВ. Сначала красноармеец служил на флоте.
Фото: www.polkrf.ru
В 1944 году Спиридович перешел в «Смерш». Защищал земли Кавказа, Украины, Заполярья, а также Севастополь. Стал кавалером четырех орденов, получил семь медалей.
Фото Владимир Казионов.
В мирное время Николай Павлович продолжил трудиться в органах контрразведки. Ветерану присвоили высшую ведомственную награду — он стал сотрудником госбезопасности. Успешно выявлял шпионов.
«Сегодняшнее событие имеет особую значимость в преддверии 80-летия Великой Победы и в связи с 82-й годовщиной образования главного управления контрразведки “Смерш” наркомата обороны, которое отмечается 19 апреля. Это дань уважения нынешнего поколения офицеров своим героическим предшественникам, разгромившим нацизм», — сказали в горадминистрации со ссылкой на слова ветерана органов безопасности, генерал-майора Александра Огинского.
Фото Владимир Казионов.
В мэрии уточнили, что открытие памятной доски ветерану инициировали УФСБ РФ по 33-й ракетной армии и департамент военной контрразведки.