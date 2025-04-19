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Горячую воду начнут отключать в мае в Минске: есть первые адреса

МИНСК, 19 апр — Sputnik. Горячее водоснабжение начнут отключать в Минске в мае, предприятие «Минсккоммунтеплосеть» опубликовало первые адреса, по которым будет временно отсутствовать горячая вода.

Источник: Sputnik.by

В компании отметили, что отключение проводится, чтобы подготовить и провести профилактический ремонт сетевого оборудования к предстоящему осенне-зимнему периоду.

Срок плановых отключений горячей воды в Минске сократят до 10 дней>>>.

Так, в мае горячее водоснабжение будет на время прекращено по следующим адресам:

При этом РУП «Минскэнерго», на балансе которого тоже находятся теплосети, пока график отключения горячей воды на май в столице не обнародовало.

Обычно срок плановых отключений горячей воды в столице составляет до 10 дней. Но для этого должны отсутствовать дефекты теплопроводов, которые требуют выполнения незапланированных ремонтно-восстановительных работ.