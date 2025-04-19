Горячую воду начнут отключать в мае в Минске: есть первые адреса

В компании отметили, что отключение проводится, чтобы подготовить и провести профилактический ремонт сетевого оборудования к предстоящему осенне-зимнему периоду.
Срок плановых отключений горячей воды в Минске сократят до 10 дней>>>.
Так, в мае горячее водоснабжение будет на время прекращено по следующим адресам:
При этом РУП «Минскэнерго», на балансе которого тоже находятся теплосети, пока график отключения горячей воды на май в столице не обнародовало.
Обычно срок плановых отключений горячей воды в столице составляет до 10 дней. Но для этого должны отсутствовать дефекты теплопроводов, которые требуют выполнения незапланированных ремонтно-восстановительных работ.