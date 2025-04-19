В Кишиневе снова нечем дышать: Превышение грязи в воздухе в 1,2 раза — нас пока спасает только ветер

В Кишинёве и Бельцах снова грязный воздух: уровень диоксида азота превысил норму.
В столице превышение нормы в 1,2 раза, в Бельцах — в 1,1. Спас нас пока только ветер с юго-востока, который хоть как-то разогнал эту газовую камеру.
Но уже 19 апреля всё вернётся: слабый ветер, туман и «задерживающий слой» обеспечат жителям Молдовы свежую порцию того самого «здорового» воздуха.
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