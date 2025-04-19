В Башкирии молодежным министром стал директор деревенской школы

Директор школы из деревни Константиновка Кармаскалинского района Ильгам Садыков назначен на должность молодежного министра Башкирии. О кадровом решении сообщил руководитель республиканского министерства образования Ильдар Мавлетбердин.
В ходе рабочей встречи с новым коллегой были рассмотрены актуальные вопросы сферы образования. Как отметил Мавлетбердин в своем сообщении в социальных сетях, стороны обсудили перспективные проекты, направленные на совершенствование системы обучения и повышение вовлеченности молодого поколения в образовательную деятельность.
Глава профильного ведомства выразил уверенность, что совместная работа позволит сделать образование в регионе более качественным и доступным для всех категорий учащихся. Он пожелал Садыкову успешной реализации намеченных планов, подчеркнув, что предстоящая масштабная работа принесет значимые результаты для развития образовательной системы Башкирии.
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