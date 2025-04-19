Жена Боярского рассказала о состоянии здоровья супруга

«Сегодня утром разговаривал с ним, всё хорошо — идёт на поправку. На следующей неделе будет дома, Как и все нормальные люди, конечно, хочет домой вернуться пораньше, никаких особых осложнений нет. Получил травму, но всё в пределах», — рассказал порталу 78 концертный директор артиста Александр Зыкин.