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В Симферополе запустили городские фонтаны

19 апреля, в День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи, традиционно запустили городские фонтаны в Симферополе.

Об этом сообщил глава администрации города Михаил Афанасьев.

Как рассказал мэр, дан старт работе фонтанов на площади Куйбышева, на проспекте Кирова, на набережной Салгира, а также в Екатерининском саду и в парке Тренёва.

Афанасьев уточнил, что фонтаны у Дворца культуры профсоюзов и в сквере имени Ленина начнут работать до конца следующей недели.

Ранее сообщалось, что в Ялте устанавливают фотозоны в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Уточняется, что на башне администрации разместили символику Победы, а на городской набережной — фотозоны, одну из которых монтируют у круглого фонтана, а вторая расположена близ квадратного фонтана.