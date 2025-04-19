В Симферополе запустили городские фонтаны

Ранее сообщалось, что в Ялте устанавливают фотозоны в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Уточняется, что на башне администрации разместили символику Победы, а на городской набережной — фотозоны, одну из которых монтируют у круглого фонтана, а вторая расположена близ квадратного фонтана.