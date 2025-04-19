Автобус № 429 «Самара — Новокуйбышевск» изменит маршрут с 21 апреля

Как сообщается в Telegram-канале регионального Министерства транспорта, автобус будет следовать до автостанции «Аврора». Это позволит сократить время ожидания транспорта до 20 минут, вместо 30 и снизить стоимость проезда до 79 рублей, вместо 108.
Теперь жители Новокуйбышевска смогут добираться до онкологического диспансера на автобусах № 21 М и № 226, которые будут отправляться от автостанции «Аврора». А до университетов можно будет доехать на автобусах № 70 и № 35.
Также жители Новокуйбышевска могут воспользоваться электричками. Ежедневно из города в Самару отправляются 11 электричек с 5:24 до 21:27.
Кроме того, жители Новокуйбышевска могут воспользоваться бесплатным такси до онкодиспансера, которое предоставляется в рамках проектов «Огромное сердце» и «Помощь рядом» от Яндекс.