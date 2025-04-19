Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме

По традиции Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны, прибудет она и в Молдову. Как уточнили в митрополии, святыня будет доставлена в Кишинев в страстную субботу, к кафедральному собору Рождества Христова в столице, после чего огонь раздадут священникам и прихожанам.