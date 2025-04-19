Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме

По традиции, патриарх Иерусалимский Феофил III вышел из Кувуклии, в которой молился о снисхождении огня, и начал раздавать его находящимся в храме верующим.
Чудо схождения Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю, в нынешнем году этот день пришелся на 19 апреля. Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос.
Для православных верующих появление Благодатного огня является символом воскрешения Иисуса, победы жизни над смертью. Если святой огонь не сойдет, это станет предзнаменованием Судного дня, считают верующие. До настоящего времени такого не происходило.
По традиции Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны, прибудет она и в Молдову. Как уточнили в митрополии, святыня будет доставлена в Кишинев в страстную субботу, к кафедральному собору Рождества Христова в столице, после чего огонь раздадут священникам и прихожанам.