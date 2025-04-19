Еще три объекта культурного наследия отреставрировали в центре Москвы — Собянин

Как указано, в Красносельском районе работы выполнили в комплексе зданий, построенных на рубеже XIX и XX веков вдоль Сретенского бульвара. Архитектор Николай Проскурнин задумал комплекс в стиле эклектики с элементами неоренессанса и модерна. В прошлом году привели в порядок здание, украшенное башенкой с часами. В подъезде восстановили лестницы, детали лифтовых шахт, лепной декор. Реставрацию всего комплекса планируется закончить в 2026 году.