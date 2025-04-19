Еще три объекта культурного наследия отреставрировали в центре Москвы — Собянин

«В Архангельском переулке Басманного района привели в порядок доходный дом А. Я. Меркеля. Здание построено в 1912 году знаменитым московским архитектором Борисом Великовским», — написал мэр.
Отмечается, что особое внимание специалисты уделили архитектурному декору фасадов здания. Внутри дома привели в порядок парадную и черную лестницы, восстановили метлахскую плитку и утраченную входную группу.
Как указано, в Красносельском районе работы выполнили в комплексе зданий, построенных на рубеже XIX и XX веков вдоль Сретенского бульвара. Архитектор Николай Проскурнин задумал комплекс в стиле эклектики с элементами неоренессанса и модерна. В прошлом году привели в порядок здание, украшенное башенкой с часами. В подъезде восстановили лестницы, детали лифтовых шахт, лепной декор. Реставрацию всего комплекса планируется закончить в 2026 году.
«В Хамовниках, на Остоженке, привели в порядок дом в стиле поздней эклектики 1910 года постройки. В нем жили инженер Владимир Шухов и актер Малого театра Виталий Соломин», — добавил Собянин.
Специалисты восстановили декор на фасаде, лепнину и кованые лестничные ограждения в подъездах, а также воссоздали оконные заполнения с оригинальной латунной фурнитурой. Стенам и потолку вернули первоначальный цвет.