Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме

В Беларусь лампаду с Благодатным огнем от гроба Господня доставят утром 20 апреля, в день Светлого Христова Воскресения, сообщает официальный портал Белорусской православной церкви. По традиции самолет с делегацией Фонда Андрея Первозванного прилетит со святыней из Иерусалима в московский аэропорт Внуково 19 апреля в 23.00. Там их будут встречать представители Синодального отдела Белорусской православной церкви по развитию паломничества и принесению святынь, которые и доставят лампаду на белорусскую землю.