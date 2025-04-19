Российская делегация получила Благодатный огонь в Иерусалиме

Благодатный огонь, как сообщали ранее в ФАП, доставят в города приграничных областей РФ — Белгород, Брянск, Курск, — и в десятки других. В столице его доставят к пасхальному богослужению в храме Христа Спасителя, а также передадут в 15 других храмов. Широкой встречи Благодатного огня в аэропорту, сообщали в фонде, не предполагается, однако ожидается, что его смогут принять представители епархий Русской православной церкви.