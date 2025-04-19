Российская делегация получила Благодатный огонь в Иерусалиме

ИЕРУСАЛИМ, 19 апр — РИА Новости. Делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП) получила Благодатный огонь в Иерусалимском храме Гроба Господня и направляется в аэропорт «Бен-Гурион», чтобы доставить огонь в Россию, передает корреспондент РИА Новости.
Схождение Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю. В 2025 году христиане отметят Пасху 20 апреля, ее дата совпадет для западной и восточной ветвей христианства. Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос. Делегация ФАП прибыла в Иерусалим накануне для того, чтобы доставить Благодатный огонь в Москву.
Благодатный огонь, как сообщали ранее в ФАП, доставят в города приграничных областей РФ — Белгород, Брянск, Курск, — и в десятки других. В столице его доставят к пасхальному богослужению в храме Христа Спасителя, а также передадут в 15 других храмов. Широкой встречи Благодатного огня в аэропорту, сообщали в фонде, не предполагается, однако ожидается, что его смогут принять представители епархий Русской православной церкви.
По традиции, Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны. С 2003 года Фонд Андрея Первозванного ежегодно доставляет Благодатный огонь из храма Гроба Господня в Иерусалиме в Москву к Пасхе. Также ФАП по благословению патриарха Московского и всея Руси организует принесение мощей святых в Россию и различные просветительские программы.