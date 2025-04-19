Ожидание Благодатного огня продлилось шесть минут

Схождение Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю. В 2025 году христиане отметят Пасху 20 апреля, ее дата совпадет для западной и восточной ветвей христианства. Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос. В храме находится делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП), которая прибыла в Иерусалим накануне для того, чтобы доставить Благодатный огонь в Москву.