Ожидание Благодатного огня продлилось шесть минут

ИЕРУСАЛИМ, 19 апр — РИА Новости. От входа патриарха Иерусалимского в Кувуклию — часовню, в которой расположен Гроб Господень, — в храме Гроба Господня в Иерусалиме до сошествия Благодатного огня прошло 6 минут, передает корреспондент РИА Новости.
Схождение Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю. В 2025 году христиане отметят Пасху 20 апреля, ее дата совпадет для западной и восточной ветвей христианства. Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос. В храме находится делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП), которая прибыла в Иерусалим накануне для того, чтобы доставить Благодатный огонь в Москву.
Благодатный огонь, как сообщали ранее в ФАП, доставят в города приграничных областей РФ — Белгород, Брянск, Курск, — и в десятки других. В столице его доставят к пасхальному богослужению в храме Христа Спасителя, а также передадут в 15 других храмов. Широкой встречи Благодатного огня в аэропорту, сообщали в фонде, не предполагается, однако ожидается, что его смогут принять представители епархий Русской православной церкви.
По традиции, Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны. С 2003 года Фонд Андрея Первозванного ежегодно доставляет Благодатный огонь из храма Гроба Господня в Иерусалиме в Москву к Пасхе. Также ФАП по благословению патриарха Московского и всея Руси организует принесение мощей святых в Россию и различные просветительские программы.