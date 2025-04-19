На Пасху лучше не болеть: Как в праздники будут работать медучреждения Молдовы

В период праздников медицинские учреждения Молдовы будут работать по графику, установленному для выходных и праздничных дней.
Праздничными днями объявлены 20, 21 и 28 апреля, а 27 апреля считается днём отдыха. В эти дни в центрах семейных врачей и консультационно-диагностических центрах будут организованы дежурства врачей и медицинских сестёр для предоставления неотложной помощи.
«Зелёная линия» — 0800 00080 — будет работать с 08:00 до 17:00. Звонки, поступающие вне этого времени, автоматически будут перенаправляться на «горячую линию» Министерства здравоохранения: 022 72 10 10.
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