Следком Башкирии завел дело после аварии с пассажирским автобусом в Уфе

В Уфе завели дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» после аварии на проспекте Октября с участием маршрутки. Около 10 утра на остановке «Универмаг Уфа» автобус № 171 протаранил припаркованные авто. По предварительной версии, водитель маршрутки почувствовал себя плохо и потерял управление над микроавтобусом.
В результате ДТП пострадали четыре человека: сам водитель маршрутки и его трое пассажиров. Всех их доставили в больницу для оказания медицинской помощи.
— В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, — сообщили в СУ СКР по РБ.
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