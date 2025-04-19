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Следком Башкирии завел дело после аварии с пассажирским автобусом в Уфе

В Уфе по факту массового ДТП с пострадавшими возбудили уголовное дело.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе завели дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» после аварии на проспекте Октября с участием маршрутки. Около 10 утра на остановке «Универмаг Уфа» автобус № 171 протаранил припаркованные авто. По предварительной версии, водитель маршрутки почувствовал себя плохо и потерял управление над микроавтобусом.

В результате ДТП пострадали четыре человека: сам водитель маршрутки и его трое пассажиров. Всех их доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

— В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, — сообщили в СУ СКР по РБ.

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