Следком Башкирии завел дело после аварии с пассажирским автобусом в Уфе

В Уфе завели дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» после аварии на проспекте Октября с участием маршрутки. Около 10 утра на остановке «Универмаг Уфа» автобус № 171 протаранил припаркованные авто. По предварительной версии, водитель маршрутки почувствовал себя плохо и потерял управление над микроавтобусом.