Курьер помог пожилому жителю Петербурга не стать жертвой мошенников

Как установили полицейские на месте происшествия, до этого 86-летнему петербуржцу позвонила неизвестная под видом его дочери. Сообщив, что по ее вине якобы произошло ДТП, где пострадал человек, она попросила передать ей деньги. Мужчина, думая что помогает дочери, передал курьеру около 1 миллиона рублей.