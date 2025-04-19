Курьер помог пожилому жителю Петербурга не стать жертвой мошенников

С. -ПЕТЕРБУРГ, 19 апр — РИА Новости. Курьер службы доставки предотвратил мошенничество в отношении 86-летнего жителя Санкт-Петербурга, который мог лишиться около 1 миллиона рублей, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как информирует ведомство, накануне в полицию Калининского района обратился курьер службы доставки, сообщивший о заказе на перевозку небольшой посылки, которую он должен был забрать от подъезда дома на Суздальском проспекте.
«Увидев перед собой пожилого мужчину, протянувшего ему конверт с денежными средствами, курьер предположил, что пенсионер мог стать жертвой мошенников, и сразу же сообщил о произошедшем в полицию», — рассказали в ГУМВД.
Как установили полицейские на месте происшествия, до этого 86-летнему петербуржцу позвонила неизвестная под видом его дочери. Сообщив, что по ее вине якобы произошло ДТП, где пострадал человек, она попросила передать ей деньги. Мужчина, думая что помогает дочери, передал курьеру около 1 миллиона рублей.
Эти деньги курьер передал в полицию, которая возбудила уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере и ищет предполагаемых фигурантов, заключают в ГУМВД.