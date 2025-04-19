Иностранцу, посетившему Россию 36 раз, выдали разрешение на проживание

Она отметила, что Бауэр разделяет традиционные российские духовно-нравственные ценности. Он посетил Россию 36 раз, включая Крым, и влюбился в нашу страну. По ее словам, сам иностранец говорит, что для него «важны традиционные семейные ценности, где есть отец и мать, упорный труд ради общего развития, патриотизм, справедливость и солидарность».