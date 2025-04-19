В Москве утки строят гнезда, готовясь к появлению потомства

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Утки в Москве определились с партнерами и начали строить гнезда, готовясь к появлению потомства, сообщается в Telegram-канале столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
«В Москве утки уже определились с партнерами, начали строить гнезда и готовиться к появлению потомства. Ожидается, что массовое пополнение в пернатых семьях произойдет во второй декаде мая. На протяжении всего выводково-гнездового периода людям лучше не приближаться к диким птицам и их гнездам. Любое вмешательство в жизни молодых родителей может обернуться для них стрессом», — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что владельцам домашних животных следует быть особенно внимательными во время прогулок по природным территориям города. Питомцы могут отвлечься на многообразие звуков и запахов и повредить места гнездования, уничтожить кладку или покалечить птенцов. В Москве немало видов пернатых, предпочитающих строить гнезда в траве. Их выводок особенно уязвим. Поэтому важно держать животных на поводке и в наморднике для предотвращения неприятных ситуаций.