В Москве утки строят гнезда, готовясь к появлению потомства

«В Москве утки уже определились с партнерами, начали строить гнезда и готовиться к появлению потомства. Ожидается, что массовое пополнение в пернатых семьях произойдет во второй декаде мая. На протяжении всего выводково-гнездового периода людям лучше не приближаться к диким птицам и их гнездам. Любое вмешательство в жизни молодых родителей может обернуться для них стрессом», — говорится в сообщении ведомства.