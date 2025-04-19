Москвичка перенервничала из-за шума труб и обматерила сотрудников ЖКХ

Из него следует, что на электронную почту «Жилищника» пришло письмо с неприличными высказываниями, «противоречащими общепринятым нормам морали и нравственности», в котором была и ненормативная лексика. Директор учреждения после этого обратился в прокуратуру, протокол был составлен по административной статье об оскорблении.
Отправительница письма пояснила в суде, что долгое время испытывает стресс из-за вибрации в доме: из-за проблем со сном она не сдержалась и выразила свое негодование в письме в «Жилищник», чьи сотрудники, по мнению женщины, никак на ее обращения не реагировали.
Суд установил, что высказанные оскорбления умаляют честь и достоинство потерпевшей стороны, содержат негативную и унизительную оценку личности, противоречат принятым в обществе нормам нравственности и морали. Москвичку оштрафовали на 5 тысяч рублей — это минимальная планка по статье, которая предусматривает санкцию в размере до 10 тысяч.
В беседе с РИА Новости женщина подтвердила, что действительно разозлилась из-за состояния дома и «отписок».
«В нашем доме все системы в неудовлетворительном состоянии, это все отражено в заключениях, но капремонт почему-то перенесли. Дело в том, что, когда увеличивают циркуляцию в системе отопления, особенно в морозы, гул и вибрация становятся такими сильными, что невозможно спать», — рассказала она.
По словам женщины, у нее случился нервный срыв, потому она и решилась на такое письмо, а также отправила аналогичное в управу (но там проявили снисхождение). Отдельно она подчеркнула, что нецензурной лексики в тексте было немного.