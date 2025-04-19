В Казани задерживаются 4 рейса египетской авиакомпании

Рейс UJ 737 из Шарм-эль-Шейха задержан почти на 12,5 часов. Самолет должен был прибыть в Казань в 04:00, но его прибытие перенесли на 16:25. Еще один рейс из Египта, UJ 7371, также задержан: изначально он должен был приземлиться в 09:50, но теперь ожидается в 17:25.