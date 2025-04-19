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Наступают через финскую границу. На Петербург надвигается то, что все испортит

Непогода будет бушевать в Петербурге в пасхальное воскресенье. Об этом сообщили в ГУ МЧС 19 апреля.

Сейчас в Ричмонде: +19° 6 м/с 78% 762 мм рт. ст. +17°

В ведомстве предупредили, что 20-го числа в городе ожидаются местами ливни, грозы, порывистый ветер. Главный синоптик Петербурга Александр Колесов прогнозировал, что грозы с дождями придут ближе к ночи.

Телеграм-канал «Грозы в Петербурге и Ленобласти» показывает, что первые грозы уже заходят в 47-й регион со стороны финской границы в районе Выборга. Слегка гремит и к востоку от города у Ладожского озера.

Помимо осадков в воскресенье ожидается похолодание до +9…+11. «Пока рассчитываем на температуру воздуха днем в диапазоне +5…+10 гр. в течение всей следующей недели», — поделился Колесов.

А пока горожане наслаждаются рекордным теплом и возможностью погулять или даже полежать под солнцем.