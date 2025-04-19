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Он должен быть из золота или украшен кристаллами Сваровски: Сравниваем стоимость постройки мостов в Кишиневе и в Румынии — разница в цене настолько велика, что вызывает подозрение в хищении денег

Стоимость отечественного и иностранных проектов подсчитал экономический эксперт Вячеслав Ионицэ.

Источник: Комсомольская правда

Мост на Балканском шоссе в Кишиневе будет стоить 200 млн леев при длине всего 60 метров, что означает около 3,33 млн леев/метр (около 166 000 евро/метр), подсчитал экономический эксперт Вячеслав Ионицэ.

Для сравнения, вот несколько похожих проектов в Румынии:

1. Мост в Брэиле (Румыния).

Длина: 1974 метра.

Общая стоимость: ~363 млн евро.

Стоимость метра: ~ 184 000 евро/метр.

Тип: подвесной мост через Дунай, третий по величине в Европе.

2. Пассаж Аурель Влайку (Бухарест).

Длина: 475 метров.

Общая стоимость: 32 млн евро.

Стоимость метра: ~67 000 евро/метр.

Тип: Городской путепровод с двумя полосами.

3. Пассаж Тунари (Бухарест).

Длина: 572 метра.

Общая стоимость: 3,75 млн евро.

Стоимость метра: ~6500 евро/метр.

Тип: Проход через Бухарестский пояс.

4. Хобанатский проезд Отопени (Бухарест).

Длина: 720 метров.

Общая стоимость: 18,9 млн евро.

Стоимость метра: ~26.250 евро/метр.

Тип: проход Хобанат с четырьмя полосами.

Итог:

Стоимость моста на Балканском шоссе в Кишиневе не только сопоставима, но даже превышает стоимость некоторых мегапроектов в Румынии, хоть и очень небольшого размера.

Разница в цене за метр настолько велика, что техническое и финансовое обоснование этой суммы должно быть крайне прозрачным, иначе проект вызывает серьезные подозрения в неэффективности или хищении средств.

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