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На Башкирию обрушится сильный ветер

На Башкирию надвигается шторм.

Сейчас в Ричмонде: +19° 6 м/с 78% 762 мм рт. ст. +17°
Источник: Комсомольская правда

В Башкирии ожидается ухудшение погодных условий. Об этом предупреждает МЧС по республике.

По данным синоптиков, 20 апреля на территории Башкирии прогнозируется усиление ветра с порывами до 15−20 м/с. В дневные часы в отдельных районах возможны грозовые дожди.

Специалисты МЧС рекомендуют гражданам соблюдать меры предосторожности: избегать нахождения вблизи ветхих сооружений, рекламных конструкций и отдельно стоящих деревьев. При ухудшении погодных условий рекомендуется искать укрытие в подъездах жилых домов или подземных переходах.