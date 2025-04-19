На Башкирию обрушится сильный ветер

В Башкирии ожидается ухудшение погодных условий. Об этом предупреждает МЧС по республике.
По данным синоптиков, 20 апреля на территории Башкирии прогнозируется усиление ветра с порывами до 15−20 м/с. В дневные часы в отдельных районах возможны грозовые дожди.
Специалисты МЧС рекомендуют гражданам соблюдать меры предосторожности: избегать нахождения вблизи ветхих сооружений, рекламных конструкций и отдельно стоящих деревьев. При ухудшении погодных условий рекомендуется искать укрытие в подъездах жилых домов или подземных переходах.