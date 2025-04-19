Нутрициологи не попадут под запрет рекламы эзотерических услуг

Ранее депутат Госдумы РФ Нина Останина сообщила, что в Госдуму вносят законопроект о запрете рекламы «эзотерических, духовных и энергетических» услуг, включая астрологию, магию и гадания. Останина отметила, что цель авторов проекта — защитить граждан, особенно уязвимые группы, от психологического и финансового вреда.