Нутрициологи не попадут под запрет рекламы эзотерических услуг

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Нутрициологи не попадут в законопроект о запрете рекламы эзотерических услуг, сообщил депутат ГД Дмитрий Кузнецов.
Ранее депутат Госдумы РФ Нина Останина сообщила, что в Госдуму вносят законопроект о запрете рекламы «эзотерических, духовных и энергетических» услуг, включая астрологию, магию и гадания. Останина отметила, что цель авторов проекта — защитить граждан, особенно уязвимые группы, от психологического и финансового вреда.
«Заехал в Думу подписать законопроект о запрете рекламы колдунов. Проверил, что нутрициологов убрали. Подписал», — написал он в своем Telegram-канале.
Согласно новому варианту проекта закона, который опубликовал в своем Telegram-канале депутат, под запрет попадает реклама услуг следующих лиц: алхимика, астролога, аура-диагноста, биоэнергетического терапевта, ведьмы, духовного наставника (гуру), игропрактика, космоэнергета, кристаллотерапевта, мага, медиума, нейрографа, нейрокодировщика, нумеролога, практика осознанных сновидений, расстановщика, регрессолога, рейки-мастера, руниста, рунолога, специалиста по васту, специалиста по тантре, специалиста по фэншуй, таролога, хилера, хироманта, чакра-терапевта, чакролога, ченнелера, цифрового психолога-астролога, эзотерического коуча, энергетического очистителя, энергопрактика, энергосессиолога, энерготерапевта.
В первом варианте проекта, который был опубликован у Останиной ранее, был также прописан запрет на рекламу услуг ретритактиватора, астропсихолога и нутрициолога.