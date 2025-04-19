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Нутрициологи не попадут под запрет рекламы эзотерических услуг

Кузнецов: нутрициологи не попадут в проект о запрете рекламы эзотерических услуг.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Нутрициологи не попадут в законопроект о запрете рекламы эзотерических услуг, сообщил депутат ГД Дмитрий Кузнецов.

Ранее депутат Госдумы РФ Нина Останина сообщила, что в Госдуму вносят законопроект о запрете рекламы «эзотерических, духовных и энергетических» услуг, включая астрологию, магию и гадания. Останина отметила, что цель авторов проекта — защитить граждан, особенно уязвимые группы, от психологического и финансового вреда.

«Заехал в Думу подписать законопроект о запрете рекламы колдунов. Проверил, что нутрициологов убрали. Подписал», — написал он в своем Telegram-канале.

Согласно новому варианту проекта закона, который опубликовал в своем Telegram-канале депутат, под запрет попадает реклама услуг следующих лиц: алхимика, астролога, аура-диагноста, биоэнергетического терапевта, ведьмы, духовного наставника (гуру), игропрактика, космоэнергета, кристаллотерапевта, мага, медиума, нейрографа, нейрокодировщика, нумеролога, практика осознанных сновидений, расстановщика, регрессолога, рейки-мастера, руниста, рунолога, специалиста по васту, специалиста по тантре, специалиста по фэншуй, таролога, хилера, хироманта, чакра-терапевта, чакролога, ченнелера, цифрового психолога-астролога, эзотерического коуча, энергетического очистителя, энергопрактика, энергосессиолога, энерготерапевта.

В первом варианте проекта, который был опубликован у Останиной ранее, был также прописан запрет на рекламу услуг ретритактиватора, астропсихолога и нутрициолога.