Слуцкий рассказал о проработке с Минобрнауки грантов имени Жириновского

«Сейчас совместно с министерством науки и высшего образования прорабатываем возможность создания грантов имени основателя ЛДПР Владимира Жириновского для студентов региональных вузов, интересующихся политикой и парламентаризмом, чтобы у ребят со всей страны была возможность приехать в Москву и пройти стажировку в Государственной Думе», — сказал Слуцкий РИА Новости.