Мэр Самары Иван Носков прибыл на субботник на мотоцикле Harley-Davidson

В настоящее время площадь находится в неудовлетворительном состоянии: здесь нет тротуаров и освещения, требуется замена асфальта и обрезка деревьев. Однако в будущем она превратится в современную зону отдыха с тротуарами, детскими площадками, парковками, зелеными насаждениями и скамейками.