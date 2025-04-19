Мэр Самары Иван Носков прибыл на субботник на мотоцикле Harley-Davidson

19 апреля в Самаре прошел субботник, главным объектом которого стала Хлебная площадь. Мэр города Иван Носков лично принял участие в уборке территории, которая вскоре пройдет через масштабное обновление.
В настоящее время площадь находится в неудовлетворительном состоянии: здесь нет тротуаров и освещения, требуется замена асфальта и обрезка деревьев. Однако в будущем она превратится в современную зону отдыха с тротуарами, детскими площадками, парковками, зелеными насаждениями и скамейками.
Кроме того, проект включает систему автополива и информационную зону, сообщает ГТРК Самара.