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В пасхальную ночь на дежурство в Молдове выйдут сотни пожарных и спасателей

КИШИНЕВ, 19 апр — Sputnik. В пасхальную ночь обеспечивать пожарную безопасность вблизи храмов в Молдове будут более 400 спасателей, на дежурство выйдет 100 единиц спецтехники, сообщили в Главной инспекции по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС).

Источник: Sputnik.md

Сотрудники ГИЧС напоминают прихожанам основные правила пожарной безопасности:

свечи и лампады нужно использовать только в специально расположенных местах, вдали от легковоспламеняющихся предметов;

детям запрещено играть со свечами и спичками.

Кроме того, уточнили спасатели, во время богослужений и в местах отправления богослужений необходимо по возможности избегать скопления людей, не перекрывать маршруты эвакуации. Автолюбителям пожарные напоминают о соблюдении правил парковки, особенно это касается территорий возле церквей. Кроме того, их призывают обеспечить доступ для пожарных машин.