В пасхальную ночь на дежурство в Молдове выйдут сотни пожарных и спасателей

Сотрудники ГИЧС напоминают прихожанам основные правила пожарной безопасности:
свечи и лампады нужно использовать только в специально расположенных местах, вдали от легковоспламеняющихся предметов;
детям запрещено играть со свечами и спичками.
Кроме того, уточнили спасатели, во время богослужений и в местах отправления богослужений необходимо по возможности избегать скопления людей, не перекрывать маршруты эвакуации. Автолюбителям пожарные напоминают о соблюдении правил парковки, особенно это касается территорий возле церквей. Кроме того, их призывают обеспечить доступ для пожарных машин.