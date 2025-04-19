В пасхальную ночь на дежурство в Молдове выйдут сотни пожарных и спасателей

Кроме того, уточнили спасатели, во время богослужений и в местах отправления богослужений необходимо по возможности избегать скопления людей, не перекрывать маршруты эвакуации. Автолюбителям пожарные напоминают о соблюдении правил парковки, особенно это касается территорий возле церквей. Кроме того, их призывают обеспечить доступ для пожарных машин.