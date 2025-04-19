Специальные автобусы будут возить казанцев в Пасхальную ночь

В Пасхальную ночь с 19 на 20 апреля в Казани организуют специальную подачу автобусов по нескольким маршрутам.
Автобусы подадут по окончании ночного богослужения в Соборе Казанской иконы Божией Матери, уточнили в мэрии. Они будут ждать пассажиров 20 апреля к трем часам ночи у остановочных пунктов «КАИ» на ул. Большая Красная и Карла Маркса.
Общественный транспорт поедет с остановками по требованию пассажиров. Маршрут № 10 отправится в направлении Советской площади. Маршрут № 30 — в направлении ул. переулок Дуслык. Маршрут № 30 — в направлении ул. Привокзальная. Маршрут № 60 — в направлении ж.м. Дербышки. Маршрут № 89 — в направлении ул. Гудованцева.
Во время ночного Пасхального богослужения с крестным ходом в столице Татарстана ограничат движение и парковку транспорта по ул. Челюскина (на участке от ул. Тар Урам до ул. Побежимова).