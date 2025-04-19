Специальные автобусы будут возить казанцев в Пасхальную ночь

Автобусы подадут по окончании ночного богослужения в Соборе Казанской иконы Божией Матери, уточнили в мэрии. Они будут ждать пассажиров 20 апреля к трем часам ночи у остановочных пунктов «КАИ» на ул. Большая Красная и Карла Маркса.