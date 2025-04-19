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Клещи атакуют: в Пермском крае уже зарегистрировано более стони обращений

В регионе пострадали от укусов клещей уже 124 человека, в том числе 36 детей.

В регионе пострадали от укусов клещей уже 124 человека, в том числе 36 детей. По данным теруправления Роспотребнадзора, лидируют по количеству обращений Пермский район, Пермь и Кунгур.

25% снятых клещей заражены иксодовым боррелиозом, 1,2% — клещевым энцефалитом, 1,3% — моноцитарным эрлихиозом человека. Гражданам напоминают: в случае укуса клеща необходимо как можно быстрее обратиться за медицинской помощью, а клеща передать в лабораторию для анализа. Их список размещен на сайте Управления Роспотребнадзора.

Специалисты отмечают, что максимальному риску подвергаются те, кто проводит время на природе. Кроме того, инфицирование возможно при употреблении сырого молока и продуктов, не прошедших термическую обработку.