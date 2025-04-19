Горячую воду начнут отключать в Минске с 14 мая

Предприятие «Минсккоммунтеплосеть» сообщило о том, что начинается период отключения горячего водоснабжения в мае 2025 года. Каждый минчанин может узнать здесь, есть ли его дом в списке на май.
Отмечается, что отключение горячего водоснабжения будет производиться для подготовки и профилактического ремонта оборудования теплоисточников и тепловых сетей к осенне-зимнему сезону.
Плановые отключения в Минске начнутся уже с 14 мая.
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