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Горячую воду начнут отключать в Минске с 14 мая

Плановые отключения горячей воды начнутся в Минске 14 мая.

Источник: Комсомольская правда

Предприятие «Минсккоммунтеплосеть» сообщило о том, что начинается период отключения горячего водоснабжения в мае 2025 года. Каждый минчанин может узнать здесь, есть ли его дом в списке на май.

Отмечается, что отключение горячего водоснабжения будет производиться для подготовки и профилактического ремонта оборудования теплоисточников и тепловых сетей к осенне-зимнему сезону.

Плановые отключения в Минске начнутся уже с 14 мая.

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