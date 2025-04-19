Погода на Пасху в Челябинской области будет потенциально опасной и жаркой

По словам синоптиков, 20 апреля холодный фронт циклона с центром над севером УрФО начнет движение на юг, он принесет осадки, 21 апреля кратковременно похолодает: на севере Челябинской области до 12−17, а на юге удержится уверенное тепло — 20−25 градусов.