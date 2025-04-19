Погода на Пасху в Челябинской области будет потенциально опасной и жаркой

В регионе объявлен желтый уровень погодной опасности.
«Основание: днем 20 апреля местами грозы и порывы ветра 17−22 м/с. Период предупреждения: с 8:00 до 20:00 20 апреля», — говорится в комментарии Гидрометцентра России.
Кроме того,
По словам синоптиков, 20 апреля холодный фронт циклона с центром над севером УрФО начнет движение на юг, он принесет осадки, 21 апреля кратковременно похолодает: на севере Челябинской области до 12−17, а на юге удержится уверенное тепло — 20−25 градусов.
В воскресенье при переменной облачности ночью преимущественно без осадков, днем местами пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный, западный: ночью 4−9 м/с, локально порывы до 14 м/с, днем 8−13 м/с, кое-где порывы 17−22 м/с. Температура воздуха 20 апреля ночью плюс 7−12, днем плюс 21−26.
Непосредственно в Челябинске грядущей ночью преимущественно без осадков, плюс 9−11; в Пасху небольшой дождь, возможна гроза, плюс 22−24. Ветер западный: ночью 4−9 м/с, порывы до 12 м/с, днем 8−13, порывы до 18 м/с.