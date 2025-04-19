Воронежская область оказалась в «жёлтой» зоне из-за угрозы пожаров

С 15 апреля в области введён особый противопожарный режим. В это время запрещён въезд в хвойные леса на автомобилях и разведение костров — как в лесу, так и в населённых пунктах, и на дачах. IV класс опасности означает, что огонь может возникнуть даже от искры и стремительно распространиться. Остановить его удаётся только с помощью заранее подготовленных или природных преград.