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Воронежская область оказалась в «жёлтой» зоне из-за угрозы пожаров

В Воронежской области ввели жёлтый уровень погодной опасности из-за угрозы ландшафтных пожаров.

Информация об этом появилась 19 апреля на карте предупреждений Гидрометцентра РФ.

По данным синоптиков, в ряде районов региона наблюдается IV класс пожарной опасности — один из самых высоких. В зону риска попали Лискинский, Острогожский, Каменский и Бобровский районы.

Предупреждение будет действовать минимум до 6:00 понедельника, 21 апреля.

С 15 апреля в области введён особый противопожарный режим. В это время запрещён въезд в хвойные леса на автомобилях и разведение костров — как в лесу, так и в населённых пунктах, и на дачах. IV класс опасности означает, что огонь может возникнуть даже от искры и стремительно распространиться. Остановить его удаётся только с помощью заранее подготовленных или природных преград.