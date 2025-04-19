В театре имени Ленсовета сообщили, что Боярский может вскоре вернуться к работе

и я его повезла на МРТ. МРТ показало, что у него перелом ребра и ушиб легкого, поэтому его оставили в больнице. Я только что с ним разговаривала, он сказал, что чувствует себя хорошо, все в порядке", — сказала Луппиан, добавив, что врачи планируют его выписать на следующей неделе.