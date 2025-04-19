В театре имени Ленсовета сообщили, что Боярский может вскоре вернуться к работе

Народный артист РСФСР Михаил Боярский попал в больницу после несчастного случая на репетиции в театре Ленсовета. Актер упал с высоты трех метров и получил травмы. Предположительно, речь идет о переломе ребра и ушибах. В скором времени маэстро планирует вновь выйти на сцену, актера готовятся выписать из больницы через неделю.
Народный артист РСФСР Михаил Боярский оступился на репетиции в театре Ленсовета, упал и получил травмы, сообщает Telegram-канал 112. По его данным, ЧП произошло еще 14 апреля, однако известно о нем стало лишь сейчас.
Telegram-канал Mash отмечает, что ~Михаил Сергеевич «оступился на сцене и рухнул с трехметровой высоты на спину во время постановки “Ромео и Джульетта”.~
В пятницу, 18 апреля, театр имени Ленсовета сообщил РИА Новости, что Боярский в связи с болезнью не будет участвовать в спектакле (он играет герцога Эскала), и вместо этого его голос прозвучит в записи. В театре отметили, что состояние здоровья артиста не вызывает опасений.
«Михаил Сергеевич оступился на сцене и получил небольшой ушиб. Было подозрение на перелом ребер, но оно не подтвердилось», — сказала собеседница агентства в ответ на вопрос о причинах недомогания Боярского.
Супруга артиста, художественный руководитель Театра имени Ленсовета народная артистка России Лариса Луппиан, сообщила ТАСС несколько иные подробности случившегося.
"Михаил Сергеевич в воскресенье упал в театре, сломал себе ребро. Два дня провел дома, но потом у него поднялась температура,
и я его повезла на МРТ. МРТ показало, что у него перелом ребра и ушиб легкого, поэтому его оставили в больнице. Я только что с ним разговаривала, он сказал, что чувствует себя хорошо, все в порядке", — сказала Луппиан, добавив, что врачи планируют его выписать на следующей неделе.
Депутат Госдумы Сергей Боярский рассказал Telegram-каналу Mash, что его отец расстроен долгим отсутствием на сцене, так как вынужден проходить восстановление после падения.
«Михаил Сергеевич не заметил, что сломал ребра после падения и ~пошел к врачу только после того, как стало совсем плохо~», — поделился глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский.
По его словам, через неделю дети заберут отца домой. Артисту предлагали пройти лечение и отдохнуть в санатории, но он от всего отказался. Кроме того, Михаил Боярский не планирует бросать курить, чтобы поправиться.
В настоящее время Боярский является приглашенным артистом Театра им. Ленсовета. На его сцене он играет в спектаклях «В этом милом старом доме», «Ромео и “Джульетта” и “Театральный роман”. В конце декабря он отметил 75-летие.
Кратко о Боярском.
Михаил Боярский родился в 1949 году в Ленинграде, в актерской семье. Учился в музыкальной школе при Консерватории по классу фортепиано, но предпочел театральную карьеру музыкальной. Окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (курс Л. Ф. Макарьева), был принят в труппу Театра имени Ленсовета и работал там до 1987 года.
Всесоюзная популярность пришла к Боярскому после ролей в кино — он сыграл д’Артаньяна в «Трех мушкетерах» (с тех пор его неизменный атрибут — широкополая шляпа), Черного Джека в «Человеке с бульвара Капуцинов», шевалье де Брильи в «Гардемарины, вперед!», Мосия Шило в «Тарасе Бульбе» и др. Кроме того, он известен благодаря исполненным вне кино музыкальным композициям: «Зеленоглазое такси», «Рыжий конь», «Городские цветы». Немало работал в озвучании: например, его голосом говорит кот-ученый в полнометражных мультфильмах «Иван Царевич и Серый Волк».
В его семье двое детей: дочь Елизавета Боярская, тоже актриса, и сын Сергей Боярский — депутат Госдумы.
Занимает активную общественную позицию, известен поддержкой президента России Владимира Путина. Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.