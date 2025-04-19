В Самарской области простятся с заслуженной артисткой театра Любовью Долгих

19 апреля в возрасте 75 лет скончалась Любовь Долгих, заслуженная артистка Самарской области. Почти 50 лет она отдала Самарскому театру юного зрителя, став неотъемлемой частью его коллектива.
Как сообщает театр «СамАрт», Любовь Ивановна начала свою карьеру в Алтайском ТЮЗе, а затем стала звездой СамАрта, сыграв более ста значимых ролей.
Её спектакли охватывали широкий репертуар от детских постановок, таких как «Пеппи Длинныйчулок» и «Маугли», до великих произведений Шекспира, Чехова и Брехта. Одной из самых запоминающихся стала роль Голды в «Поминальной молитве» Андрея Дрознина, где актриса проявила глубокую внутреннюю силу и темперамент.
Прощание с Любовью Долгих состоится 21 апреля в Самарском доме актера с 11:00 до 12:00.