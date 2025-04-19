В Самарской области простятся с заслуженной артисткой театра Любовью Долгих

Её спектакли охватывали широкий репертуар от детских постановок, таких как «Пеппи Длинныйчулок» и «Маугли», до великих произведений Шекспира, Чехова и Брехта. Одной из самых запоминающихся стала роль Голды в «Поминальной молитве» Андрея Дрознина, где актриса проявила глубокую внутреннюю силу и темперамент.