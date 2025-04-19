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Ограничения движения сняли на участке дороги по улице Бекетова в Нижнем Новгороде

Речь идет об участке от переулка Нартова до улицы Заярской.

Источник: Комсомольская правда

Капитальный ремонт верхнего слоя трамвайных путей на улице Бекетова, на отрезке от переулка Нартова до улицы Заярской, завершён в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает ООО «Экологические проекты».

Благодаря этому, сняты все ограничения на передвижение автотранспорта по данному участку. На протяжении 240 метров произведен комплекс мер по обновлению трамвайного полотна и установке нового дорожного покрытия.

В настоящее время на улице Бекетова близится к завершению восстановление асфальтового покрытия. В работах участвуют три бригады общей численностью 17 человек и задействовано девять единиц специальной техники, применяемой для укладки литого асфальта. Работы идут с опережением графика, и их планируется закончить к концу апреля.

Также на финальной стадии находится замена контактной сети, что не создает препятствий для движения автомобилей.