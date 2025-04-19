Ограничения движения сняли на участке дороги по улице Бекетова в Нижнем Новгороде

В настоящее время на улице Бекетова близится к завершению восстановление асфальтового покрытия. В работах участвуют три бригады общей численностью 17 человек и задействовано девять единиц специальной техники, применяемой для укладки литого асфальта. Работы идут с опережением графика, и их планируется закончить к концу апреля.