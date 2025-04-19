«Рыбный праздник»: как в Калининграде отмечают День селёдки

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В субботу, 19 апреля, в Калининграде отмечают День селёдки. Мероприятие проходит на набережной Музея Мирового океана.
Как передаёт корреспондент Калининград.Ru, на рыбный праздник пришли сотни человек. На набережной Петра Великого организовали ярмарку, где можно попробовать блюда с морепродуктами и приобрести сувениры местных мастеров.
Для гостей устроили концерт «У рыбака своя звезда». На празднике можно посетить научно-популярные лекции, мастер-классы, конкурсы и экскурсии по объектам Музея Мирового океана.