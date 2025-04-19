В нескольких районах Ростовской области перестанет работать телевидение

В Ростовской области с 21 апреля начнутся временные отключения радио и телевизионного сигнала. Это связано с проведением плановых профилактических работ на пунктах вещания.
Первые перебои произойдут уже в понедельник, 21 апреля, с 01:00 до 10:00. В этот период сигнал пропадет в Ростове-на-Дону, Волгодонске, Каменске-Шахтинском, Морозовске, а также в поселке Калининский Шолоховского района и в поселке Конезавод имени Буденного Сальского района.
22 апреля с 10:00 до 16:00 отключения затронут село Александровка Азовского района, а с 11:00 до 17:00 —хутор Земцов Боковского района и поселок Фомин Заветинского района.
В среду, 23 апреля, с 12:00 до 17:00 перебои ожидаются в селе Алексеево-Лозовское Чертковского района, в селе Первомайское Кашарского района и в Заветинском районе.
24 апреля с 10:00 до 16:00 сигнал пропадет в Матвеево-Кургане, а с 11:00 до 17:00 — в Тацинского районе.
В пятницу, 25 апреля, с 11:00 до 17:00 отключения затронут поселок Горняцкий Белокалитвинского района и Сухой Лог Верхнедонского района.
Как сообщает РСТС, все работы носят плановый характер и необходимы для обеспечения стабильной работы оборудования. Жителям рекомендуют заранее подготовиться к временным неудобствам.
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