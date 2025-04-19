В нескольких районах Ростовской области перестанет работать телевидение

Первые перебои произойдут уже в понедельник, 21 апреля, с 01:00 до 10:00. В этот период сигнал пропадет в Ростове-на-Дону, Волгодонске, Каменске-Шахтинском, Морозовске, а также в поселке Калининский Шолоховского района и в поселке Конезавод имени Буденного Сальского района.