Гроза, ветер и пыльная буря: синоптики выпустили штормовое предупреждение на 20 апреля

Ночью на западе Карагандинской области пройдут осадки, преимущественно дождь. Ночью и утром на востоке и юге области возможен туман. Ветер с порывами 15−20 м/с на западе, севере и востоке региона. Караганда: ожидается ветер с порывами до 20 м/с.