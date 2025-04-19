В Новосибирске ликвидировали нелегальный автовокзал для мигрантов в Хилке

В ходе оперативных мероприятий на улице Тульской была обнаружена схема, организованная 36-летней местной жительницей. Она занималась сбором заказов на трансфер для иностранных граждан, не имея при этом разрешительных документов на международные пассажирские перевозки. Женщина координировала подачу автобусов и сообщала пассажирам время отправления после набора необходимого числа людей.
Во время проверки правоохранители выявили троих иностранцев, нарушивших правила пребывания в России. В отношении них были составлены административные протоколы, а также оформлены документы для запрета на въезд в страну.
Кроме того, в рамках другого рейда по контролю миграционного законодательства на складах по улице Игарской полицейские проверили 56 иностранных граждан. В результате двое получили административные протоколы, а семерых доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.