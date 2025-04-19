В Новосибирске ликвидировали нелегальный автовокзал для мигрантов в Хилке

В ходе оперативных мероприятий на улице Тульской была обнаружена схема, организованная 36-летней местной жительницей. Она занималась сбором заказов на трансфер для иностранных граждан, не имея при этом разрешительных документов на международные пассажирские перевозки. Женщина координировала подачу автобусов и сообщала пассажирам время отправления после набора необходимого числа людей.