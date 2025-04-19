Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске ликвидировали нелегальный автовокзал для мигрантов в Хилке

В Хилокском микрорайоне Новосибирска полицейские выявили и пресекли деятельность нелегального перевалочного пункта для мигрантов, сообщили в ГУ МВД России по Новосибирской области.

В ходе оперативных мероприятий на улице Тульской была обнаружена схема, организованная 36-летней местной жительницей. Она занималась сбором заказов на трансфер для иностранных граждан, не имея при этом разрешительных документов на международные пассажирские перевозки. Женщина координировала подачу автобусов и сообщала пассажирам время отправления после набора необходимого числа людей.

Во время проверки правоохранители выявили троих иностранцев, нарушивших правила пребывания в России. В отношении них были составлены административные протоколы, а также оформлены документы для запрета на въезд в страну.

Кроме того, в рамках другого рейда по контролю миграционного законодательства на складах по улице Игарской полицейские проверили 56 иностранных граждан. В результате двое получили административные протоколы, а семерых доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.