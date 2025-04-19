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В Самарской области региональный Минстрой обсудил проект создания крематория

Минстрой региона провел совещание с застройщиком, подчеркнув, что проект должен быть безопасным, современным и соответствовать общественным ожиданиям.

Минстрой региона провел совещание с застройщиком, подчеркнув, что проект должен быть безопасным, современным и соответствовать общественным ожиданиям. Экологическая безопасность ключевая составляющая, и при необходимости жители могут запросить независимую экспертизу.

Архитектурное решение предусматривает лаконичный дизайн здания и благоустройство территории рядом с селом Кривое Озеро, с созданием пространства для прощания и памяти.

Ранее «МК в Самаре» сообщал о том, что мэр Самары Иван Носков прибыл на субботник на мотоцикле Harley-Davidson.

Также стало известно о том, что в Волжском районе Самарской области произошло ДТП с автомобилем и скутером.