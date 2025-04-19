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Внеплановая проверка школьных столовых начата в Мангистау

Актау. 19 апреля. КазТАГ — В Мангистауской области проводится внеплановая проверка пищеблоков в образовательных учреждениях на предмет соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения.

Источник: freepik.com

«В рамках поручения главы государства по фактам группового отравления детей в школьных столовых министерством здравоохранения по согласованию с генеральной прокуратурой проводится внеплановая проверка пищеблоков в образовательных учреждениях Мангистауской области на предмет соблюдения санитарно-эпидемиологических требований», — говорится в сообщении.

На сегодня проверками охвачено 14 из 72 запланированных объектов.

Создана Межведомственная рабочая группа, в которую вошли представители минздрава, минпросвещения и генпрокуратуры.

«От Министерства здравоохранения в состав Межведомственной рабочей группы включены семь специалистов из Департаментов санэпидконтроля Актюбинской, Жамбылской, Костанайской областей, города Алматы и Научно-практического центра санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга РГП на ПХВ “Национальный центр общественного здравоохранения” МЗ РК», — отметили в ведомстве.

Напомним, в начале апреля в Бейнеуском районе Мангистау 12 школьников отравились после обеда в столовой. Начато расследование, вынесено постановление о проведении санитарно-профилактических мероприятий, а также создан штаб при акимате.