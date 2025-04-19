Внеплановая проверка школьных столовых начата в Мангистау

«В рамках поручения главы государства по фактам группового отравления детей в школьных столовых министерством здравоохранения по согласованию с генеральной прокуратурой проводится внеплановая проверка пищеблоков в образовательных учреждениях Мангистауской области на предмет соблюдения санитарно-эпидемиологических требований», — говорится в сообщении.
На сегодня проверками охвачено 14 из 72 запланированных объектов.
Создана Межведомственная рабочая группа, в которую вошли представители минздрава, минпросвещения и генпрокуратуры.
«От Министерства здравоохранения в состав Межведомственной рабочей группы включены семь специалистов из Департаментов санэпидконтроля Актюбинской, Жамбылской, Костанайской областей, города Алматы и Научно-практического центра санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга РГП на ПХВ “Национальный центр общественного здравоохранения” МЗ РК», — отметили в ведомстве.
Напомним, в начале апреля в Бейнеуском районе Мангистау 12 школьников отравились после обеда в столовой. Начато расследование, вынесено постановление о проведении санитарно-профилактических мероприятий, а также создан штаб при акимате.