Mash: экс-участник «Дом-2» Лукин погиб из-за сценария ситкома «Счастливы вместе»

«Никто не знает еще толком ничего. Я думаю, что это из-за того, что ~Дима очень острый на язык~. Он вспыхивал как спичка, он в драку лез всегда. Он этим был грешен. Мы когда летели с Сейшел, он на меня тоже поднял руку», — пояснила она.