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Челябинцы везут из Иерусалима благодатный огонь

"Благодатный огонь на борту самолета.

«Благодатный огонь на борту самолета. Мы начинаем движение домой — в Челябинск. Просим молитв о путешествующих», — сообщил протоиерей Игорь Шестаков, секретарь Челябинской епархии. На Святую землю вылетела делегация из нескольких южноуральцев.

Игорь Шестаков отметил, что в 2025 году православная Пасха совпадает с католической, поэтому в отелях Иерусалима очень много людей.

В пресс-службе Челябинской епархии рассказали, что частицу огня ждут на Пасхальном богослужении в кафедральном соборе Рождества Христова. В полночь начнется крестный ход.

«Сердца наши исполняются радостью в предчувствии торжества Пасхи, но мы не должны забывать, какой дорогой ценой свершилось наше спасение», — отметил митрополит Челябинский и Миасский Алексий.