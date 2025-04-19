Челябинцы везут из Иерусалима благодатный огонь

«Благодатный огонь на борту самолета. Мы начинаем движение домой — в Челябинск. Просим молитв о путешествующих», — сообщил протоиерей Игорь Шестаков, секретарь Челябинской епархии. На Святую землю вылетела делегация из нескольких южноуральцев.
Игорь Шестаков отметил, что в 2025 году православная Пасха совпадает с католической, поэтому в отелях Иерусалима очень много людей.
В пресс-службе Челябинской епархии рассказали, что частицу огня ждут на Пасхальном богослужении в кафедральном соборе Рождества Христова. В полночь начнется крестный ход.
«Сердца наши исполняются радостью в предчувствии торжества Пасхи, но мы не должны забывать, какой дорогой ценой свершилось наше спасение», — отметил митрополит Челябинский и Миасский Алексий.